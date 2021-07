Transgender pirátka: Lidé mi píšou, že by mě měli napíchnout na kůl

„Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky. Koho ale vůbec nechápu, tak jsou transgender lidé. Tito lidé jsou mně opravdu bytostně odporní.” To prohlásil v neděli prezident v Partii na Primě. Vy sama jste se k transgender přihlásila, jak se vám tato slova poslouchají?

Neposlouchá se to hezky. Je to zbytečná nenávist proti lidem, jako jsem já. Už takhle je navíc proti nám na internetu a místy i od vysokých ústavních činitelů směřovaná poměrně velká nenávist. Je to zbytečné přilévání oleje do ohně, a to navíc někým, kdo by měl společnost spojovat.

Jak velká část společnosti podle vás s názory prezidenta souhlasí?

Myslím, že drtivá většina lidí s tím nesouhlasí, nebo nemá dostatečné informace na to, aby si utvořila názor.

Posílila slova prezidenta kritiku vůči transgender lidem?

Posiluje to kritický názor. Spousta lidí o transgender lidech nemá informace. A pokud první, co uslyší, bude výrok pana prezidenta, tak mohou být kvůli tomu více kritičtí. To ale není dobře. Transgender lidé mají normální životy. Jsou to prostě lidé jako všichni a zaslouží si úctu a základní respekt.

Nejde Česká republika podobným směrem jako Maďarsko, které před pár dny zakázalo šíření materiálů zobrazující homosexualitu či změnu pohlaví mezi osobami mladšími 18 let?

To, co se děje v Maďarsku, je velká hrozba. Ale podle toho, co zaznívá po výrocích prezidenta ve veřejném prostoru, tak se toho nebojím. Věřím, že se v tomhle ohledu budeme posouvat na Západ, nikoliv na Východ.

Na Twitteru jste uvedla, že se potýkáte s nadávkami. Zhoršilo se to?

Vždy když se ve veřejném prostoru vyjádřím, tak dostanu tradiční spršku nadávek. Nemám ale pocit, že by to bylo intenzivnější oproti jiným situacím. Myslím, že to vyvolalo naopak více solidárních reakcí.

Nejhorší je, když mi lidé říkají, že jsem odporná nebo že by mě měli napíchnout na kůl. Hrozná je také kritika vzhledu, že jsem hnusná a vypadám jako chlap. Oblíbené je i to, že si vygooglí, jaké jméno jsem měla jako chlap, a tím mě oslovují. To není úplně košer.

Jak se cítíte, když vám tohle někdo napíše?

Jsem už zvyklá nadávky snášet, ale příjemné to samozřejmě není. Vždy si pak musím jít pročistit hlavu do přírody nebo na chvíli vypnu internet. Ale na přátele, kteří nejsou tolik viditelní a nejsou na to zvyklí, to má poměrně velký dopad.

Je podle vás podpora transgeder lidí v Česku dostatečná?

Dalo by se udělat víc. Mohlo by se o tom více mluvit ve školách. A obecně by mohla být větší osvěta. To by potom přirozeně bránilo lidem, jako je pan prezident Zeman, aby si z těchto lidí vytvářeli fiktivní nepřátele. Bylo by také dobré, kdybychom se více drželi mezinárodních závazků, které Česká republika dlouhodobě porušuje například tím, že nutí transgender lidi, aby při procesu změny pohlaví procházeli sterilizací.

Změnu se snaží Piráti prosadit ve Sněmovně.

Ano, myslíme si, že je to naprosto nehumánní.

Málo transgender lidí u nás je ochotných vstupovat do politiky, protože je to toxické prostředí. To dokládají třeba reakce, které dostávám.

Pomohlo by, aby byli transgender lidé ve vrcholné politice?

Určitě, jakákoli veřejně činná transgender osoba ukazuje, že ti lidé jsou součástí společnosti. Třeba v Belgii jsou transgender lidé ve vysokých funkcích. Ale obávám se, že bude chvíli trvat, než se tam dostaneme. Málo transgender lidí u nás je totiž ochotných vstupovat do politiky, protože je to toxické prostředí. To dokládají třeba reakce, které dostávám.

Nevadí vám, že Piráti nemají více transgender kandidátů ve volbách do Sněmovny?