Totální selhání odběrů v Praze: Muže s příznaky a kontaktem s nakaženými poslali domů. Nic nebylo připravené

„Od čtvrtka se s manželkou nemůžeme dovolat na hygienu. Oba máme zvýšené teploty, oba trpíme pocitem slabosti, kašlem a dalšími příznaky respiračního onemocnění. Oba jsme přišli do kontaktu s rizikovými lidmi, přičemž já dokonce s pacienty s potvrzenou nemocí, či jsem přišel do kontaktu s hasiči, kteří jsou nyní v karanténě. Manželka je zdravotní sestra a v rámci své práce přišla do kontaktu se stovkami lidí,” vysvětluje důvod, proč se rozhodl nechat se otestovat.

On i jeho manželka se tak následně sebrali a jeli domů. „Nikdo nezjišťoval, jak jedeme, zda nejedeme například MHD apod. Později nám volal lékař, že máme dál zkoušet volat na hygienu a řešit to s hygieniky. V případě, že by se náš zdravotní stav výrazně zhoršil, máme volat tísňovou linku záchranné služby,” zakončuje příběh a dodává, že od čtvrtka si tak on i jeho žena vzali dovolenou a leží doma.