Tornádo jim zničilo domy, vinobraní ale bude

Tradičního vinobraní se nevzdají a na 11. září zvou všechny do Moravské Nové Vsi. „Když jsme tehdy vyšli před dům a viděli tu apokalypsu, nikdo nic neříkal. Nevěděli jsme co. Přes den všichni pracují na opravách domů a večer se tu scházíme zase ve stodole, zatím improvizovaně poupravené, a plánujeme, co společně uděláme,“ řekla Maděřičová.

„A proto jsme se rozhodli, že i když to obec vzdala a zrušila vinobraní plánované na 11. září, my to nevzdáme a uspořádáme ho, náš spolek Vinaříček. Chceme co nejsrdečněji všechny do Moravské Nové Vsi na vinobraní pozvat,“ dodala. A jaké to bylo 24. června navečer? „Seděli jsme ten večer ve stodole u vína, a jak se začala blížit mračna, rozpustili jsme to. Šla jsem zkontrolovat okna, která nám vyměnili před čtrnácti dny, a v tu chvíli to přišlo. Všechna se rozlétla,“ vzpomíná paní Zlata.