V neděli o půlnoci se otevře registrace k očkování pro skupinu 40+

„V neděli od půlnoci pouštíme další věkovou kategorii, a to od čtyřiceti let. Ti se tak budou moci registrovat k očkování,“ řekl premiér Babiš.

Od příštího čtvrtka by pak také měli dostávat praktici vakcínu i od firmy Moderna. „Praktici budou dodávat vakcínu na přímo. V květnu a červnu by měli dostat 454 tisíc dávek. To zlepší očkování,“ doplnil premiér.