Tisková konference po jednání vlády

Částka na opravy škol a školek by se podle návrhu mohla zvýšit o 3,1 miliardy korun. Program je určený pro obce do 3000 obyvatel a momentálně je v něm pouze 300 milionů, které stačí pouze na malou část projektů. Navýšení částky by podle ministerstva financí mohlo uspokojit všechny žadatele. Resort chce peníze vzít z vládní rozpočtové rezervy.