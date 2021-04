Tisková konference ministra zdravotnictví Arenbergera

Čísla v koronavirových statistikách postupně nadále klesají. Za čtvrtek přibylo 3238 nově nakažených, což je o více než dva tisíce méně, než tomu bylo minulý čtvrtek. Zároveň je to nejmenší denní přírůstek ve všední den od 5. října.

Opět pokleslo i reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí může nakazit jeden pozitivní člověk. V pátek kleslo na hodnotu 0,84. Ještě ve středu se číslo R pohybovalo nad hodnotou čísla jedna, což mohlo značit zrychlování šíření epidemie. Krátkodobý nárůst čísla R ovšem vznikl pouze způsobem jeho výpočtu, do něhož se promítly příliš nevypovídající hodnoty z Velikonoc.

Ministr by měl taktéž představit pravidla a časový horizont pro rozvolňování kulturních akcí. Jeho resort například přislíbil udělit výjimku iniciativě Cesta ze tmy, která ke konci dubna uspořádá sérií koncertů za účasti diváků v pražské Lucerně. Podmínkou bude, že všichni přítomní absolvují PCR test, který bude negativní.

Ve čtvrtek se podalo 68 tisíc dávek vakcín proti koronaviru, což je nejvíce od startu očkování loni v prosinci. V tuzemsku se očkuje vakcínami od společností Pfizer/BioNTech, Moderny a AstraZeneky. V dubnu měly dorazit také dodávky od americké společnosti Johnson and Johnson, ale společnost poté, co americké zdravotní úřady upozornily na jednotky případů výskytu krevních sraženin, pozastavila dodávky do Evropy.