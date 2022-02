Tisková konference krizového štábu k situaci na Ukrajině

Resort vnitra se připravuje na případnou vlnu migrantů z válkou zasažené Ukrajiny. Česká republika zatím počítá, že by mohlo dorazit do země zhruba pět tisíc migrantů.

Z Ukrajiny už kvůli ruské invazi uprchlo nejméně 368 tisíc lidí. V neděli to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Z Ukrajiny už do okolních zemí uprchlo 368 tisíc lidí Válka na Ukrajině

Ukrajinci prchají prakticky do všech sousedních zemí, nejvíce – přes 150 tisíc – jich překročilo hranice do Polska. Desetitisíce lidí ale míří rovněž do Maďarska, Rumunska, Moldavska nebo na Slovensko.