Těžkých případů covidu pod tisíc, nemocnicím se trochu ulevilo

Klesá týdenní incidence. Na 100 tisíc obyvatel připadá nyní v Česku 791 případů za posledních sedm dní, předchozí den to bylo o 26 víc.

Covidem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo téměř 2,37 milionu lidí, z nich 34 813 zemřelo. Naočkováno aspoň první dávkou je 45 procent dětí od 12 do 15 let, tedy přes 206 tisíc ze 456 tisíc. Nejvíc proočkovanou věkovou skupinou jsou senioři nad 70 let, u nichž má aspoň jednu dávku 90 procent lidí.