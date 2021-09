Testování ve škole rozhádalo na Kladensku učitele, rodiče i obec

Podle starosty Miroslava Zázvorky (SNK městyse Vraný) učitelky nedodržují vládou vydaná opatření. „Nabídli jsme jim i testování ze slin. Není to vůbec žádná zátěž. Je to úplně normální věc, kterou dodržuje celá republika. Neznám žádnou další školu, která by to podobným způsobem odmítla. Pravděpodobně budeme jediní v republice,” uvedl Zázvorka. Pokud budou učitelky pravidla dál bojkotovat, půjdou podle něj na neplacené volno. Zatím za ně starosta shání náhradu.