Termínů bude týdně maximálně 10 000, vzkázal ministr zaregistrovaným seniorům

Senioři nad 80 let patří mezi nejrizikovější skupiny s nejvyšší prioritou očkování. Počet lidí v této věkové kategorii, kteří nezískají očkování v rámci vakcinace v sociálních zařízeních, je podle strategie zhruba 440 000.

Ministrova slova o 10 000 očkovacích termínech týdně tak působí poněkud poddimenzovaně. Pokud by se chtěli nechat naočkovat úplně všichni, trvalo by to teoreticky téměř rok. Už v únoru chce přitom ministerstvo spustit registraci pro všechny.