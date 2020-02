Teplo probouzí stromy, alergici začínají trpět

„Za posledních dvacet let alergiků třikrát přibylo,“ říká známý alergolog Vít Petrů ze společnosti Synlab. Sám se alergikům věnuje celý život, a má s nimi tedy bohaté zkušenosti. „Vždycky to začíná stejně: pálením očí, smrkáním, kýcháním, ucpaným nosem, alergickými záchvaty. Pyl se šíří vzduchem stejně jako prach a napadá dýchací cesty citlivých osob,“ tvrdí Petrů.

Podle jeho slov alergici už přicházejí do ordinací, ale většinou sami poznají příznaky, a protože o své nemoci vědí, dokážou si nasadit přípravky, které doma mají. Jsou to antialergika buď ve formě tablet, nebo sprejů do nosu, či kapek do očí. „Je výhodné, aby je alergici užívali preventivně ještě před rozvinutím pylové sezony. Zpravidla tak týden předtím, než očekávají, že je nemoc zasáhne,“ uvedl Vít Petrů s tím, že dřív přibývalo alergiků hlavně z řad školních dětí, ale dnes už je to u dětí ve věku tří až čtyř let.