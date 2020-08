Těm, co pojedou na Tchaj-wan, se Čína zavře

Úplné složení Vystrčilovy delegace, která má odletět na konci srpna a v níž má být 90 lidí, zatím není známo. Podle diplomatických zdrojů, se kterými Právo hovořilo, ale účastníci musejí počítat s tím, že poté se do Číny jen tak nepodívají, možná vůbec. A takovým náměstkům nebo šéfům odborů, kteří pak mají na starost styky s Pekingem, to může profesně zlomit vaz.

„To, že má Senát vlastně nulový vliv, stejně jako jeho předseda, Číňany nezajímá. Pro ně je rozhodující symbolika. A šéf horní komory je druhý nejvyšší ústavní činitel ČR. To je jako americký viceprezident, bez ohledu na skutečné rozdíly. A lidé, kteří budou v jeho delegaci, to pocítí také, i když by si jich jinak Číňané nevšimli,“ sdělil Právu diplomatický zdroj.