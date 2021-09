Tchaj-wan vyšle do Česka delegaci. Kvůli investicím

Tchaj-pej vyšle příští měsíc do Česka, na Slovensko a do Litvy delegaci, která zde probere možnosti prohloubení vzájemné ekonomické spolupráce. Šedesátičlenný tým zahrnující zástupce vlády a firem v oblasti IT, strojírenství či automobilového průmyslu povede Kung Ming-hsin, šéf Národní rozvojové rady, hlavního ekonomického poradního orgánu exekutivy.