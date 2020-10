Táta má koronu, nepustí mě do domu. Studentky obměkčily ředitele kolejí básněmi

Karolína pochází z Prahy, studuje přírodovědu a domů se vracet nechtěla, protože její otec byl pozitivně testován na koronavirus. Helena je z Třeboňska, studuje na filozofické fakultě a domů nechce, protože by nemohla chodit v Brně do zaměstnání a zůstala na krku matce-samoživitelce, která se stará ještě o dvě děti.

Helena Rozporková mu píše „včera mi od Vás přišla zpráva, z které mě až rozbolela hlava“. Svěřuje se v ní, že se domů vrátit nemůže protože: „Mamka má na krku ještě dva bráchy, na dalšího člena jí už nezbývají prachy. Proto chodím hodně do práce a ztratit jí by nebyla legrace.“ Vysvětluje, že musí zůstat v Brně, aby nepřišla o příjem ze svého zaměstnání.

Karolína Vernerová se svěřila s nemocí otce: „Můj táta má koronu, nechce mě pustit do domu. Máma to má nejspíš taky, plus korony jsou plné vlaky.“ Vysvětluje, že domů se jí nechce, protože tam koronu chytne lehce a připojuje, že sice dříve žila v Praze hrdě, krizi chce ale přestát v Brně. Pokud jí Kulíšek vyhoví, tak se mu prý vstřícnost vrátí po letech na dětech.