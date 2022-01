Taktika? Na to jsem vůbec nemyslela, říká Dostálová k přechytračení koalice

Návrh na přerušení projednávání prvního čtení stavebního zákona prý Dostálová vznesla kvůli nedostatku času na dokončení bodu. „Viděla jsem kolik je hodin a kolik je ještě přihlášeno do diskuse lidí, takže bylo jasné, že se to dnes stejně nestihne projednat,” ozřejmila poslankyně ANO a bývalá ministryně pro místní rozvoj, která se na tvorbě stavebního zákona v uplynulém volebním období podílela.

Dostálová se na plénu k návrhu vyjadřovala více než hodinu. Na závěr svého vystoupení - to bylo okolo 13. hodiny - navrhla přerušení. Schůze Poslanecké sněmovny v pátek podle zvyklostí, pokud se nerozhodne jinak, končí ve 14 hodin. Po Dostálové bylo do rozpravy přihlášeno ještě několik dalších poslanců, tudíž by s největší pravděpodobností opravdu na hlasování o tomto bodu do konce schůze nedošlo.