Systém žádostí do Covid programů nefunguje, vyhořel server

Ministr průmyslu a obchodu přitom serveru iROZHLAS.cz ještě před čtvrtečním výpadkem tvrdil, že se počáteční problémy podařilo zvládnout. "Systém nakonec nápor zvládl, ale jelo to zejména první den pomalu, což je chyba. I přesto se všechny žádosti přijaly, posílili jsme infolinky, dodavatel reagoval rychle a v řádu desítek hodin bylo vše již výrazně rychlejší, od včerejška (středy) to jede bez problémů," napsal serveru Havlíček ve čtvrtek. Uvedl také, že zatím neuvažuje o sankcích pro dodavatele systému.

Kvůli nefunkčnímu systému MPO prodlouží příjem žádostí do druhé výzvy programu Covid nájemné do 4. února. Původně měl příjem skončit ve čtvrtek, resort termín ale tento týden posunul do 29. ledna. Zájemci o dotaci z programu Covid Gastro - Uzavřené provozovny mají na podání žádosti čas do 1. března. Nový program Covid Gastro spustil resort v pondělí 18. ledna v 09:00. Ke 13:00 evidoval skoro 1500 rozpracovaných žádostí, ale jen 18 dokončených. Ve středu večer ministerstvo uvádělo, že bylo rozpracováno celkem 6200 žádostí, z nichž 3351 bylo dokončeno.