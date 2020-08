Systém nefunguje. Nakaženým příbuzným strážníka se hygiena ani po 10 dnech neozvala

O stažení kritického článku ze stránek pražské městské policie požádal náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). „Na tom článku bychom neměnili ani čárku, ale převládl názor, že to nepatří na oficiální stránky městské policie. Pan náměstek Hlubuček nás požádal, abychom to stáhli, a my jsme tak učinili. Na pravdivosti toho tvrzení to nic nemění,“ řekl Právu Šuster.