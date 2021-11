Svrčinová: Ať Zeman a Fiala komunikují jen přes mikrofony

„Komunikovat by mohli přes nějaké mikrofony,“ navrhla Svrčinová.

K prezidentovi by podle Svrčinové měli mít v současnosti přístup pouze zdravotníci a příslušníci rodiny, což Petr Fiala není.

Alternativou by mohlo být, že by se oba aktéři sice nacházeli ve stejné místnosti, ale ta by byla oddělena nějakou izolující bariérou.