Svrčinová nedělní jmenování Fialy v Lánech Zemanovi zatrhla

„Neumím si představit, jak by se mohla opatření při jmenování premiéra dodržet,“ řekla Radiožurnálu Svrčinová.

Fiala v reakci na to, jak jmenování prezidentem, který je v izolaci, proběhne, řekl, že neví. Uvedl pouze, že doufá, že to bude co nejdůstojnější. Představitelé Hradu ho prý informovali o tom, že právě se Svrčinovou dojednávají podmínky jmenování.