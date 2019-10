Stovky lidí v Praze i Brně demonstrují proti turecké ofenzivě v Sýrii

"Bezprostředně poté, co (americký prezident Donald) Trump vydal pokyn ke stažení amerických vojáků, zahájilo Turecko a jím podporované džihádistické milice minulou středu invazi do severní Sýrie , konkrétně autonomní oblasti známé jako Rojava. Kurdsko-arabské syrské demokratické síly čelí na více než 400 kilometrů dlouhé frontě ohromné přesile druhé nejsilnější armády NATO. Každým dnem přibývají civilní oběti," uvedli organizátoři.

Odsoudit invazi podle nich nestačí, požadují okamžité zavedení bezletové zóny nad severní Sýrií, uvalení ekonomických sankcí na Turecko a embarga na dovoz zbraní a vojenského materiálu do Turecka.

Turecko zahájilo vojenskou operaci v severovýchodní Sýrii před týdnem potom, co americký prezident Donald Trump nařídil z oblasti stáhnout americké vojáky. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce tam také vytvořit pásmo, kam hodlá dopravit z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Česko už export do Turecka zakázalo. Z Česka šel do Turecka za první pololetí vojenský materiál za 208 milionů korun, loni to za celý rok bylo 139 milionů.