Stovka lidí přišla vyjádřit podporu před ukrajinské velvyslanectví v Praze

„V dnešní době je pro Ukrajinu podpora mezinárodního společenství to nejdůležitější. Válka trvá už osm let, ale jestli bude velká invaze, budeme muset svoji zemi bránit sami,“ řekl ukrajinský velvyslanec shromážděným. Ukrajina si podle něj uvědomuje, že nikdo za ni nepůjde bojovat do první linie, proto poděkoval i za podporu země a její armády.