Stěhování ukrajinských uprchlíků v Plzni provází zmatky

Vitalina Šolochová už měla sbalené svoje věci. Hned ráno nanosila několik tašek před malesický zámek, jenž funguje jako ubytovna, a čekala na autobus. Ten sice před desátou hodinou dopoledne přijel, ale ona do něj nastoupit nemohla.

„Není mi to příjemné. Už jsem byla připravená vyrazit. Teď nevím, jak to bude dál. Jsem v cizí zemi, neznám jazyk ani zdejší kulturu, takže je to pro mě všechno těžší,“ řekla Vitalina pocházející z Kyjevské oblasti.

Nevíme, kam půjdou

Do stejné situace se dostalo celkem 12 Ukrajinců. „Až v úterý ráno nám majitel ubytovny ve Zbůchu oznámil, že nemá dost míst. Mrzí mě to, snažili jsme se reagovat operativně. Na druhou stranu to není problém, který bychom způsobili my,“ uvedl plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

Přiznal, že zatím neví, kam uvedených 12 běženců umístí. „Určitě se o ně postaráme. Řešíme to. Zatím ale nedokážu říct, kam konkrétně půjdou,“ dodal hejtman.

Na část uprchlíků už v nové ubytovně nezbylo místo. Foto: Klára Mrázová, Právo

Dalších 34 uprchlíků z Malesic včera odjelo. Mezi nimi byl i 80letý Pjotr Popovič. „Jsem z Charkova. Mám tady dceru a vnuka. Až válka skončí, chceme se vrátit domů. Teď to ale nejde,“ řekl.

Lepší než ulice

On stejně jako další uprchlíci, které redakce oslovila, se z ubytovny stěhovat vůbec nechtěli. „Vyhovovalo nám to tady, ale musíme po dvou měsících pryč. Zkusíme to ve Zbůchu a uvidíme. Je to rozhodně lepší než zůstat na ulici,“ zdůraznil Viktor Dernovij, který v Plzni pracuje. Kvůli válce za ním dorazila manželka Anastázie se dvěma malými dcerami a synem.

Určitě se o ně postaráme, slibuje radnice. Foto: Klára Mrázová, Právo

Podle Špotáka byla ale změna nevyhnutelná. „Jednak nejsou vyjasněné vztahy mezi majitelem zámku a pronajímatelem. Jednak je v okrajové části města, kde žije přes 900 lidí, problém se splaškovými vodami. Přeci jenom tady najednou přibylo sto dvacet uprchlíků, což se muselo nějak odrazit,“ vysvětlil.

Hejtmanství proto postupně běžence přestěhuje. Kromě už zmíněného Zbůchu půjde také o zázemí přímo v Plzni.