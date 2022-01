Stehlíková: Zeman chce milion a omluvu za slova o cirhóze

„Kolik stojí pravda o prezidentovi? Na Západě to může stát abdikaci prezidenta; v Bělorusku či Rusku platí občan životem nebo vězením, a to i za post na Facebooku. V Česku zaplatíte milion korun. Tolik po mně chce prezident Zeman za pravdu o jeho závislosti na alkoholu. Plus omluvu,” napsala v neděli Stehlíková. Už dříve uvedla, že se omlouvat nehodlá.