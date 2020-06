Stehlík jde proti Smoljakovi. ODS naštvala Starosty

Spojovat síly nebo alespoň je netříštit by chtěly opoziční pravicové strany v říjnových krajských i senátních volbách. Ale ne všude se jim to daří. Příkladem je souboj o senátorské křeslo v Praze 9. Tady chce obhajovat David Smoljak, kterého do voleb vysílá hnutí STAN. Bude mít však těžkou práci, protože ODS a lidovci se domluvili, že ve stejném okrsku podpoří kandidaturu ředitele Památníku Lidice a historika Eduarda Stehlíka.