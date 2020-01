Stát trestá rodiče, zlobí se lidovci a podávají ústavní stížnost kvůli rodičovskému příspěvku

„Považujeme za nepatřičné, že je vytvořena nová kategorie rodičů. Mají dítě do čtyř let, a přesto nemají nárok na navýšení rodičovského příspěvku,“ řekl na tiskové konferenci v Senátu šéf strany Marek Výborný. „Je to nespravedlnost a trestání ze strany státu,“ dodal.