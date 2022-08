Stát se zbavuje letiště Líně, před pár lety ho označil za strategické

Plán státu vymazat z mapy letiště v Líních na severním Plzeňsku, kde by mohla vyrůst obří továrna na výrovu baterií do elektroaut, má háček. Vláda sice tento týden rozhodla, že bývalý vojenský areál o rozloze 400 hektarů promění v podnikatelskou zónu, jenže tak snadné to kvůli nedořešenému pronájmu nebude. Stát se tak zbavuje letiště, které přitom bylo ještě před pár lety strategické.