Stát prodal stovky bunkrů, jsou z nich muzea i chaty

S prodejem prvních bunkrů stát začal před 15 lety. Ministerstvo obrany tehdy zaevidovalo 4660 objektů předválečného stálého lehkého opevnění, tedy řopíků, a 247 objektů stálého těžkého opevnění. Do poloviny letošního ledna převedlo nebo prodalo různým zájemcům v rámci celého Česka 1567 řopíků a 105 velkých bunkrů.

Lidové označení řopík vzniklo ve druhé polovině 30. let minulého století podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), které jejich výstavbu řídilo. Jeden z nich koupil před lety u Vratěnína na jihozápadní Moravě i architekt Jan Tyrpekl, který na něj „nasadil“ dřevěnou konstrukci. Tzv. útulnu nyní pronajímá přes Airbnb. Zájem o opevnění, která byla ve 30. letech minulého století vybudována jako obrana před Hitlerovou armádou, ale nakonec nebyla pro to využita, je podle Caletky po celém Česku.

Ceny objektů opevnění, a to nejen řopíků, ale i těžkých opevnění, to znamená srubů a tvrzí, se stanovují znaleckými posudky. Stát potom bunkry nabízí v elektronických aukcích. „Ceny se v průměru pohybují od 30 do 300 tisíc korun,“ uvedl Caletka s tím, že v posledních třech letech získal státní rozpočet z prodeje bunkrů zhruba 2,2 milionu korun.