Stát měl nabídky na bezbolestné testy pro školáky už na podzim. Řeší to až nyní

Doposud vláda podle manuálu ministerstva školství počítala pro návrat českých žáků do škol s tím, že se v první fázi budou využívat PCR testy a až později by se nasadily antigenní testy, které sice nejsou tak spolehlivé, ale jsou výrazně levnější, jednodušší a rychlejší.

Když se ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu v České televizi ohradil vůči kritice, že jeho resort postupuje laxně při snaze navrátit studenty do škol co nejdříve, uvedl, že neinvazivní antigenní testy, které se dělají výtěrem z nosu a nikoliv nepříjemným výtěrem z nosohltanu, jsou k dispozici až nyní.

Podle ředitele společnosti Smart Covid Petra France to ale není pravda. Jeho společnost ve spojení s firmou Pharmedex tento typ testů nabízela některým resortům již na podzim.

„Někdy na podzim, v době, kdy vláda kupovala testy, jsme byli ve spojení s firmou Pharmedex a ta ve spolupráci s námi dávala nabídku panu ministru Blatnému či Hamáčkovi, aby nakoupili testy do nosu, nebyly to testy do nosohltanu,” uvedl pro Novinky Franc s tím, že nabídka se nesetkala s žádnou odezvou.

Redakce se obrátila s žádostí o vyjádření na resort zdravotnictví, ten však na dotaz ohledně konkrétních nabídek neodpověděl.

„Ministerstvo zdravotnictví v současné době diskutuje o možnostech, díky kterým by došlo k rozšíření metod pro testování. Zejména pak ve školách, kde se diskutují metody umožňující samoodběr,” uvedla obecně mluvčí resortu Barbora Peterová.

Na dotaz, proč ministerstvo nereagovalo na podzimní nabídku, pak uvedla jen: „Viz předchozí odpověď.”

Kromě nosu i výtěr z krku

Na podzim ještě Francova společnost, která se normálně specializuje na výrobu bezpečnostních prvků například proti padělání, nabízela testy od čínských výrobců. Před zhruba dvěma týdny pak na českém trhu začala nabízet „nosní” testy ze Singapuru, které jsou podle France účinnější a přesnější.

U nich je podle výrobce senzitivita přes 96 procent a specificita téměř 98,5 procent a umí rozpoznat také mutace koronaviru, včetně nakažlivější britské, která se v Česku v poslední době šíří.

„Mají tu výhodu, že jsou z nosu, jsou bezbolestné, a navíc umožňují i výtěr z krku. Navíc mají velmi kvalitní výtěrový štěteček, který je tenký a na konci nemá žádnou tvrdou bambuli, ale jen chmýří, které umožnuje kvalitní výtěr ze sliznice,” popsal ředitel společnosti.

Projektová manažerka společnosti Veronika Motalíková doplnila, že možnost výběru z krku oceňují kromě dětí třeba i umělci z Národního divadla a opery, kam firma testy dodává.

„Musí se testovat před každou zkouškou, takže třeba zpěváci mají už vyšťouchané nosy a dutiny tak citlivé, už výtěry z nosohltanu už nezvládají,” přiblížila Novinkám Motalíková.

Ministerstvo začíná zkoumat trh

Ledy ohledně testů pro školáky se v Česku začaly hýbat poté, co se v médiích objevily informace o tom, že sousední Rakousko díky pro děti přijatelnějším testům z nosu, kdy se štětička zasouvá pouze dva centimetry hluboko, navrací žáky do školních lavic. Tamní děti si tento typ testů chválí.

Podle France v uplynulých dnech resort zdravotnictví začal zjišťovat možnosti na trhu. „Ministerstvo zdravotnictví vyslalo nějaký průzkum trhu a zjišťovali možnosti. K nám se tato poptávka dostala, zareagovali jsme na ni. Předpokládám, že se tím zabývají a mají na stole tuto bezbolestnou a funkční variantu,” přiblížil vývoj posledních dní s tím, že resortu sdělil možné počty či termíny dodání.

To Novinkám potvrdil i poradce premiéra a exministr zdravotnictví Roman Prymula. „Je tu několik testů, o kterých se diskutuje a tyto jsou samozřejmě jedny z nich. Ale není to na mně, takže se nemůžu vyjádřit, co bude vybráno,” uvedl s tím, že rozhodnující slovo budou mít odpovědní politici.

V Česku má společnost Smart Covid ve skladech zhruba 40 tisíc testů, tvrdí ale, že do tří či čtyř týdnů od případného objednání dokáže dodat půl milionu až milion takovýchto testů. Dalších několik milionů by mohlo následovat.

Miliony testů na dosah

Miliony testů je schopna dodávat společnost QuickSeal, která v Česku nabízí stejné testy od čínského výrobce Lepu Medical, které používá Rakousko. Ty by mohly být podle zástupce českého dodavatele Michala Továrka dodány za měsíc od objednání. Další testy na trhu jsou od americké společnosti Abbott.

Ceny se pohybují od zhruba 130 do přibližně 150 korun, což je násobně méně, než stojí jeden PCR test, za něž se platí zhruba 1300 korun.

Podle France by se tyto testy měly začít využívat i ve firmách, u nichž momentálně vláda zvažuje zapojení do plošného antigenního testování. Náklady za testování zaměstnanců by už tedy firmy nemusely nést samy, ale byly by jim propláceny pojišťovnami.

„Vláda by měla prosadit proplácení třeba tisícovky na zaměstnance měsíčně na samotestování. Je to nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak minimalizovat ty velké problémy a odhalit ohniska, která se stále objevují,” míní Franc.

Kromě toho by se na trhu mohly v horizontu týdnů objevit i plivací testy ze slin.

Možností, jak co nejbolesněji testovat žáky a umožnit jim návrat do škol, je hned několik. Záleží na tom, kdy se resorty rozhodnou, kdy a od koho testy nakoupí. Otevírání škol by mohlo začít od března.