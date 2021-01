Starosta Prahy 8: Chybí koordinace, v Praze si každý očkuje, jak chce

Pane starosto, v otevřeném dopise adresovaném vedení Prahy jste poměrně výrazně zkritizoval situaci ohledně očkování v Praze. Vyznívá z něj, že jste velmi rozladěn.

Jsem přímo rozhořčen.

Co se vám na dění v Praze přesně nelibí, že jste takto rozhořčen? Můžete to trochu rozvést?

Naše městská část má již týden požádáno o status očkovacího místa v Gerontologickém centru Prahy 8, abychom mohli očkovat seniory. Žádáme o to prostřednictvím městského koordinátora a dodneška nám status nepřiznali. To znamená, že jsme nedostali žádné vakcíny. Přitom máme skoro pět tisíc seniorů nad 80 let. A dozvím se z Facebooku, že Praha 7 vesele očkuje. Ptám se tedy, jak je to možné.

Tam zapojili do očkování praktiky. Ostatní městské části se domluvily na spolupráci s určitými nemocnicemi, které jsou registrovanými očkovacími centry. V čem vidíte problém?

Je to mimo systém, který tady má fungovat na nějakém centrálním registračním systému. To ale absolutně nikdo nerespektuje. Každý si to urve, jak chce. Myslím si, že tohle by měl zkoordinovat magistrát, takhle to přece nemůže fungovat dál.

Takže bych to vaše sdělení správně pochopil, vám vadí to, že některé městské části, případně obecně Praha nerespektuje nastavení a smysl centrálního registračního systému, obchází ho a dělá si to, jak chce?

Ano, každý si to dělá, jak chce, a tohle přece není možné, když je takový nedostatek vakcín. Musí to být nějakým způsobem koordinované. Mě to mrzí hlavně kvůli tomu, že nemáme to očkovací místo. Chtěli jsme ho proto, aby nemuseli všichni naši senioři na Bulovku, když bychom mohli očkovat v gerontocentru. A k tomu potřebujeme jediné - statut očkovacího místa a vakcíny, o kterou budeme moct požádat ve chvíli, kdy tento budeme mít statut.

Kritizujete to, že městské části obchází systém a řeší očkování samy. Ve chvíli, kdy ale budete moci začít očkovat, tak budete stejně jako ty vámi kritizované městské části obcházet systém, není to tak?

Ne, budeme v tom systému. Nám bylo řečeno na videokonferenci s primátorem, že všichni musí být zapojeni do systému. V případě, že dostaneme statut, tak do něj vstoupíme. Ale jak vidím, tak to takhle nefunguje.

Prostě se jen ptám na tu koordinaci, která evidentně nefunguje, a každý to dělá, jak chce někde na koleni. Ale jak je to možné?

Dělají to v nemocnicích, které jsou brány jako relevantní očkovací centra.

Sedmička očkuje někde na radnici, podle jejich vyjádření na Facebooku.

Jak to, že to někde jde a někde to nejde. Ondřej Gros

Takže vám jde konkrétně o Prahu 7, kde zapojili své praktiky, a vy nevíte, jak se dostali k vakcínám? Například v Praze 2 či Praze 3, kde mají domluvenou spolupráci s nemocnicemi je to podle vás v pořádku?

Přesně tak. Nerozumím tomu, jak se ty vakcíny tady v Praze rozdělují, když je tenhle přístup možný. My tady máme čtyři telefonní linky, které nepřetržitě zvoní a snažíme se těm lidem nějakým způsobem pomoci, aby se mohli zaregistrovat dál a ve skutečnosti to běží někde jinde. Je v tom absolutní zmatek.

V dopise jste naznačoval, že se vakcína přiděluje podle známostí a podle toho, zda městskou část vedou lidé blízcí vedení Prahy.

Moc rád bych věřil tomu, že tomu tak není. Ale zatím to ve mně vyvolává podobné pocity.

Myslíte hlavně kvůli Praze 7 a osobě starosty Jana Čižinského (Praha Sobě), kterého jste v dopise explicitně jmenoval?

Přesně tak.

Nejde tady ten zmatek v očkování a špatné logistice a přerozdělování vakcín spíše za vládou, než za Prahou a jejími částmi?

Je nedostatek vakcín, tak by se to mělo rozdělovat nějak spravedlivě. Chápu, že především za to může nedostatek vakcín, ale je mi to fakt divné. Taky tu máme praktiky, kteří by rádi očkovali, obracejí se na nás každý den, ale my pro ně žádné vakcíny určitě nemáme.

A to je tedy způsobené jen tím, že nejste registrovaní jako očkovací místo?

Myslím, že to je způsobené nedostatkem koordinace na úrovni kraje. Ti praktici nemají žádné informace a my je pro ně taky nemáme, protože je nemáme z magistrátu.

Opět se vracíte ke kritice vedení Prahy, z vašich slov i dopisu vyplývá, že Praha podle vás absolutně nezvládá celou tu situaci. Je to tak, nebo tam vidíte i něco pozitivního?

Minulou středu na videokonferenci s primátorem bylo řečeno, že je nedostatek vakcín, a že tím pádem budou moci těžko něco přidělovat. A najednou je úplně zase jiná situace. Někdo má, někdo nemá. Já si myslím, že tady to prostě musí kraje vzít pod svá křídla a začít to nějak koordinovat, aby to bylo spravedlivě rozdělené. A za druhé, aby podchytily ty praktické lékaře, kteří skutečně očkovat chtějí.