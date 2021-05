Staronového ministra Vojtěcha lékaři spíše vítají

„Měnit ministry příliš často není dobře. Chápu ale, že teď k výměně muselo dojít vzhledem k okolnostem, které s medicínou ani s výkonem profese nesouvisejí,“ sdělil Právu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Vojtěchův návrat je po­dle něj velmi překvapivý, ale vítaný. Mimo jiné proto, že ví, jak to na ministerstvu chodí, a jako poslanec má o agendě přehled. Podle Šonky byl jedním z nejlepších ministrů, fungovala komunikace i ministerstvo.

Šmucler: Konec válečných ministrů

„Zvedl i řadu koncepčních změn a témat, která nebyla dlouhodobě řešená, a snažil se o jejich změnu. Kdyby nepřišel covid a podařilo se ty věci dotáhnout, tak si myslím, že by to pohnulo s naším zdravotnictvím,“ doplnil Šonka.

Podobně se vyjádřil i šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. „Skončil čas ‚válečných‘ ministrů, vracíme se ke stabilizaci systému a dotáhnout zákony,“ napsal.

Změnu na ministerstvu vítá i epidemiolog a člen odborné skupiny MeSES Rastislav Maďar, který Vojtěchovi na ministerstvu dříve radil s rozvolňováním. „Vždy dal na rady odborníků a jeho spolupráce s MeSES by byla určitě výborná. I když už bychom pod ministerstvo asi nešli. Očekávám, že by v létě řešil i necovidovou agendu, a to je taky moc dobře. Zná lidi i procesy, ve všem na ministerstvu je zorientovaný. Skutečně dobrý tah,“ napsal ČTK Maďar. Ten z resortu odešel loni v srpnu po fiasku se zavedením povinných roušek, kdy premiér rozhodnutí expertů kritizoval a ministerstvo ho zmírnilo.

Engel: Kdyby bylo 1. dubna, tak bych se nedivil

„To, že se ministři zdravotnictví střídají jako apoštolové na orloji a z výkonu funkce se stala krátkodobá brigáda, by působilo komicky, kdyby to nebylo tragické. Toto si zdravotnictví nezaslouží,“ řekl Právu šéf České lékařské komory Milan Kubek.

Instalovat do funkce někoho, kdo v ní už jednou neuspěl, nevidí jako rozumné. „Ministerstvo pod jeho vedením podcenilo přípravu na podzimní vlnu epidemie,“ vyčetl Kubek.