Stanjura: Pokud bychom byli 24 hodin bez stavu nouze, nic by se nestalo

Minulý týden jste se společně s koalicí shodli na podobě pandemického zákona, který jste jednomyslně schválili. Teď senátoři chtějí jeho přepracování. To vypadá, že se chovají jako samostatná jednotka bez ohledu na dohody vedení jejich stran. To vám nevadí?

Senát v návrhu zákona objevil chybu legislativně technického charakteru, kterou tam zapracovala vláda, což nebylo součástí politické dohody. My jsme si vlastně dohodli, co má být obsahem. A nastal problém, že nejsou provázané dva paragrafy, na což upozornila legislativa Senátu. Takže logicky musí nastat oprava, protože jinak by zákon nemohl fungovat. Je to absolutní selhání ministerstva zdravotnictví, které tyto paragrafy psalo.

Buďte konkrétní.

Podle legislativců v okamžiku, kdy by Sněmovna, jak jsme chtěli, zrušila stav pandemické pohotovosti, tak by nepřestala platit nařízená opatření. Takže zákon by byl nefunkční. Podle mého to není složité opravit a naši senátoři se k tomu kloní.

A bude to jediná úprava?

Myslím, že tam nebude změněno nic, co by popřelo onu politickou dohodu, kterou jsme minulý týden uzavřeli.

I když mluvíte jen o opravě nefunkčních paragrafů, tak ale hrozí, že se dostanete do časového presu, zákon nestihne včas vyjít ve Sbírce zákonů do soboty, dokdy platí stav nouze, a může nastat od neděle další zmatek.

Je to chyba vlády. Já jsem přesvědčen, že se to stihnout dá, a pokud bychom byli čtyřiadvacet hodin bez nouzového stavu, nic by se nestalo.

Říkáte, že by se nic nestalo, ale nemohl by takový stav znovu vést k řadě žalob, kdy stav nouze nebude, ale třeba obchody a služby zůstanou dál zavřené?

To, že nekvalitní práce ministerstva zdravotnictví, potažmo vlády protahuje tu nejistotu, to je prostě pravda. Ale dá se to poměrně rychle a bez problému opravit. Senát zákon opraví, aby byl použitelný, my počítáme s tím, že by to v pátek mohlo být ve Sněmovně.

To sice může být, ale ještě je potřeba podpis prezidenta a především vytištění ve Sbírce zákonů.

Když bude vůle to zvládnout, tak to vláda jistě zařídí.

Opakovaně se pouštíte do vlády kvůli chaosu v boji s covidem, ve Sněmovně jste proto v červenci ustavili dočasnou komisi pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci covidu, které předsedáte a která se sešla za osm měsíců třikrát. Není to málo?

Je to málo, nicméně my nemáme moc šancí se sejít, protože pořád zasedá Sněmovna. Snažím se komisi svolávat, jak to jde, ale pokud není reprezentativní účast, tak to nemá smysl, pokud by se scházeli jen členové z opozice. Ale základní věci, jako zhodnocení programů podpory z první vlny, jsme udělali, dali jsme doporučení pro další období. Vláda se tím bohužel neřídí, ale to už je jiná věc.

Váš stranický předseda Fiala požádal o schůzku s prezidentem. Co má být obsahem jejich jednání?

Na to se zeptejte pana předsedy.

Teď se ptáme vás jako prvního místopředsedy ODS. On vás neinformoval?