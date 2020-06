Stanice metra Jiřího z Poděbrad se skoro na rok uzavře

„Připravovaná modernizace je co do rozsahu, délky prací i velikosti investic jednou z největších, do kterých jsme se za posledních několik let pustili. Bezbariérové zpřístupnění stanice je i kvůli místním podmínkám dokonce nejrozsáhlejší. Zvažovali jsme rozdělení modernizace na samostatné etapy, což by ale notně prodloužilo stavební práce na několik let a dlouhodobě znepříjemňovalo obyvatelům Prahy 3 život,” uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.