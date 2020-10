STAN může odklepnout spolupráci s Piráty ještě dnes, otočil Gazdík

„Nemám nic proti spolupráci s Piráty. Akorát ve Zlínském kraji udělali podraz takového kalibru, že si chci s nimi vyjasnit, jakým způsobem bude probíhat naše komunikace ve ‚velké‘ politice. Jestliže se nedá spolehnout na komunikaci mezi vedením Pirátů a jejich krajskými organizacemi, tak je věc ve Zlínském kraji malichernost,“ řekl Novinkám.

Gazdík narážel na situaci, kdy zlínští Piráti z jeho pohledu zástupcům STAN při povolebním jednání lhali a nakonec se přiklonili k variantě koalice s vítězným ANO, ODS a ČSSD. Nabídka přitom měla původně přijít i STAN, ale místní buňka ji kvůli domluvě s Piráty odmítla.

Porážka Babiše jako hlavní cíl

Zdůrazňoval přitom, že pokud by komunikace mezi oběma partajemi nefungovala, tak by mohl brzy nastat problém při dojednávání zásadnějších věcí před volbami do Poslanecké sněmovny.

Odmítl však, že by nynější rozpor mohl vytvoření koalice úplně zmařit. „Pro mě je cíl, aby na celostátní úrovni skončila politika, kterou reprezentuje pan Andrej Babiš, mnohem vyšší než nějaké šrámy ze Zlínského kraje,“ podotkl.

Na situaci se podle něj navíc dívají podobně i jeho „starostovští“ kolegové. Nebojí se tak, že by nynější rozkol zbytek STAN vystrašil a chtěl z předvolební spolupráce vycouvat. „Věřím, že si tu nešťastnou komunikaci vyjasníme a nastavíme si, jak to bude vypadat při podobných problémech do budoucna. A já budu moci svým spolupracovníkům říct, že Piráti zareagovali skvěle a příště to bude vypadat jinak,“ doplnil Gazdík.