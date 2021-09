Jdete na koncert nebo na fotbal? Bezinfekčnost bude už na vstupence

Dosud je to tak, že divák musí při vstupu ukázat vstupenku se jménem a pak vytáhnout doklad o bezinfekčnosti na papíře nebo v mobilu. Teď to bude jednodušší.

„Je to zjednodušení toho, co i tak musíme dělat. Vzhledem k velikosti našeho divadla to není tak, že bychom bez toho nemohli fungovat, ale očekáváme, že to výrazně zjednoduší kontrolu,“ přiblížil vedoucí marketingu a produkce Dejvického divadla Milan Chrdle s tím, že jejich kapacita je 130 diváků.