Spor v TOP 09 kvůli Ferimu pokračuje, Schwarzenberg se omlouvat nehodlá

Schwarzenberg ve čtvrtečním Právu označil mediální odezvu Feriho aféry za „pokrytecké orgie“. Řekl, že je proti násilí, ale že „kluci v jeho (Feriho) věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat je do postele“. Kauzu spojil s předvolebním bojem a z jejího rozpoutání nepřímo obvinil Piráty.

Že chce kluk dostat holku do postele? To je normální, nebuďme pokrytci, zastal se Feriho Schwarzenberg

„Zlehčovat takto závažné obvinění, že je takové chování normální, nebo že za tím nařčením stojí piráti, to mi připadá nehorázné. Relativizovat takové věci mi osobně vadí,“ prohlásil Kania, který přiznal, že do TOP 09 vstoupil právě kvůli Schwarzenbergovi.

Čestný předseda strany ale k omluvě nevidí důvod, protože si nemyslí, že by situaci zlehčoval. „Nebyl jsem u toho, takže to nemohu rozsoudit. Samozřejmě jestli těm děvčatům bylo ublíženo, tak je to vážná věc. Ale přišlo mi to jako pokrytecké pobouření,“ řekl ve čtvrtek Právu. Dodal, že se mu hlavně nelíbila ta okamžitá vlna odsouzení.