Společnost Novavax: Jsme v poslední fázi testování

Manželka exprimátora Hradce se nechala přednostně naočkovat, sklízí za to kritiku Domácí

V tomto závodě ve středočeské Bohumili se bude vyrábět spike protein do anticovidové vakcíny.

Produkt vyrobený v bohumilském závodě bude neprodleně putovat do jiné lokace, pravděpodobně do Německa, k finální kompletaci. Odtud pak může být distribuován do jakékoliv země v Evropě či na světě. Další složka vakcíny, náš adjuvant Matrix-MTM (zesilovač imunitní reakce), je vyráběna v několika závodech po celém světě, přičemž většina dodávek očekávaných v Evropě bude vyrobena ve švédské Uppsale, kde sídlí další naše dceřiná firma Novavax AB.