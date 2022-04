Společná vakcína proti chřipce i covidu se letos už nestihne

„Práce na tom běží, ale nemám informace, že by to už bylo tak daleko, aby se to do podzimu stihlo,“ řekl Právu předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Větší šance má podle něj takzvaná vícesložková vakcína.

„Například Moderna pracuje na dvojsložkové vakcíně proti covidu, probíhají fáze dvě a tři klinických hodnocení. K tomu bych se klonil spíš,“ doplnil. Rozdíl spočívá v tom, že zatímco kombinovaná vakcína je proti vícero různým nemocem, třeba proti chřipce a covidu, ta vícesložková je proti odlišným variantám jedné nemoci.

Vakcína, která by byla současně proti covidu i chřipce, bude mít podle odborníků hlavní výhodu v tom, že půjde o jeden vpich. „Stejný princip je u dětských nemocí, kdy se také očkuje najednou proti více nemocem,“ připomněl imunolog Václav Hořejší.

Známá je například hexavakcína, která chrání děti před dětskou obrnou, tetanem, záškrtem, černým kašlem, žloutenkou typu B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae b.

Nová látka proti chřipce?

Pracuje se i na vývoji mRNA vakcíny proti chřipce, což je zásadní. „Ideální by bylo, aby se vyvinuly mRNA vakcíny proti chřipce, které by fungovaly na co největší spektrum chřipkových virů. Zdá se, že se to v posledních letech blíží k vyřešení,“ řekl Právu Hořejší.Dosud tento typ chřipkové vakcíny chybí, což je problém pro některé výrobce koronavirových látek. Kombinovat se totiž mohou jen vakcíny stejného typu.

„Vakcíny proti chřipce, které by se mohly takto kombinovat, jsou v trialu (klinické testy) teprve na začátku,“ řekl Právu molekulární genetik Jan Pačes. Právě proto neočekává, že by zbrusu nová vakcína byla k dostání už letos.

Vakcínu testuje například Moderna. Sloužit má k pře­očkování a k posílení imunity, půjde tedy o jednu dávku. K dostání by ale mohla být nejdřív ve druhé polovině roku 2023, píšou britská média. Na kombinaci pracuje i Novavax, který stojí za proteinovou vakcínou proti covidu. Do Česka se ale dostala v době, kdy už většina zájemců naočkovaná byla, a zájem o ni nebyl velký.

„Staré“ očkování chrání před smrtí

Do karet nehraje vědcům ani rychlost, se kterou vznikají nové mutace covidu. Než stihne klinickými testy projít látka proti jedné variantě, převládne v populaci jiná. Limitem může být i sezonnost onemocnění. Není zatím úplná shoda na tom, zda sem řadit i covid.

A do té doby? Čekat na vakcíny „druhé generace“ je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zbytečné, protože účinnost stávajících mRNA vakcín (od Pfizeru či Moderny) i proteinové (od Novavaxu) je stále vysoká. Především co se týče ochrany před smrtí nebo připojením na přístroje k podpoře dýchání. Podobně to vidí většina odborníků.