Špatné formuláře k očkování mohly mít vážné následky, připustil Vojtěch

Ty dávaly rodičům možnost výběru vakcíny mezi Pfizerem a Modernou, přičemž pro děti od 5 do 11 let je určena pouze vakcína od Pfizeru. Když si rodiče zaškrtli Modernu, systém jejich děti automaticky zařadil do vyšší věkové skupiny, což by mohlo vést v krajním případě i k vážným zdravotním následkům.