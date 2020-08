Španělský sál už je bez azbestu a voní dřevem

„Práce potrvají do konce září, hlavní část, podlaha, by měla být dokončená už během srpna, začátkem září,“ řekl včera uprostřed rozlehlého prostoru mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor. Lustry v sále jsou pečlivě zabalené do igelitu, aby během rekonstrukce nijak neutrpěly.