Soudce, který byl často myšlenkami jinde, chce zpět do taláru

Ten totiž pod vlivem své nemoci upadá dle odborníků do dlouhých přemítání nad alternativní historií, což by nebylo tak zlé, jenže když se dostane do zmíněného stavu, nedokáže se soustředit na své případy.

„Nezávisle na své vůli upadá do stavů spočívajících v tom, že promýšlí různé momenty historie a uvažuje, jaké by byly alternativy vývoje. Není schopen se z uvedených myšlenek vymanit a začít myslet na něco jiného. Jeho stav v této době lze označit za svého druhu rauš. Ataka uvedených myšlenek trvá několik týdnů a v podstatě mu brání po tuto dobu normálně fungovat jako soudce, jelikož není schopen se na soudcovskou práci soustředit,“ stálo v posudku.

V dokumentu, který má Právo k dispozici, bývalý soudce vypočítává chyby, kterými podle něho trpělo rozhodnutí o jeho odvolání z funkce, a žádá, aby byla původní kárná žaloba zamítnuta, čímž by se mohl vrátit zpět do funkce.

„Pokud se mnou předestírané skutečnosti a argumenty v řízení nijak neprojevily a soud se s nimi nijak nevypořádal a zcela je ignoroval, táži se, k čemu je vlastně taková obhajoba dobrá. Stejně přínosné by bylo, kdybych se doma hájil do zdi. Kárný senát mi svým postupem sděluje: Kecej si, co chceš, my na to kašleme a naložíme s tebou, jak se nám zachce,“ opřel se do kárného senátu bývalý soudce.