Soud vyhlásí rozsudek v brněnské kauze Stoka

Státní zástupce chce pro Švachulu 14 let vězení, podnikateli El-Talabanimu navrhl trest 4,5 roku. Podnikatel Pavel Ovčarčin by měl podle představy státního zastupitelství dostat 7,5 roku, bývalý šéf investic na radnici Petr Liškutin 13 let, podnikatelé Petr Kalášek a Ivan Trunečka po 12 letech, Jiří Hos 7 let a stavebník Lubomír Smolka 2 roky a 10 měsíců. Další tři obžalované navrhl žalobce potrestat podmínkami. Pro obžalované chce státní zástupce i peněžité tresty v součtu okolo 10 milionů korun.