Snad souboj Zeman vs. Zeman rozhodne příroda, napsal europoslanec Polčák

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,“ uvedl na Twitteru Polčák.

Na Polčáka se vzápětí v diskuzích snesla vlna kritiky za to, že si přeje smrt prezidenta. Polčáka zkritizoval například i šéf komunistů Vojtěch Filip.

„Něco tak lidsky odporného, jako napsal Stanislav Polčák, jsem už dlouho nečetl. To už není o korektnosti, to je prostě hnus, že se nestydí vůbec působit v politice, chybí mu i jen respekt k druhým. Je to ubohost,“ míní Filip.

Doufam, ze nejvyssi statni zastupce rozhodne o zruseni usneseni mestskeho statniho zastupitelstvi az v samem zaveru lhuty. Muzeme si jen prat, ze souboj Zeman vs. Zeman do te doby rozhodne priroda... — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 19, 2019

Polčák v dalším tweetu napsal, že neměl na mysli úmrtí Zemana. „Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat,“ vysvětloval Polčák. Lidé však jeho interpretaci příliš nevěří.

Na dotaz Novinek, jak to Polčák myslel, odpověděl: „Opravdu jsem to myslel tak, že se mu vrátí paměť. Psal jsem to v určitém rozčilení. Ta interpretace je také možná, že se vám po čase zase může paměť navrátit. Víc k tomu nemám co říct.“

Pavel Zeman má na rozhodnutí tři měsíce

Polčák svým vyjádřením reagoval na slova prezidenta Zemana o abolici. Ačkoliv prezident ještě vloni v lednu udělení abolice Babišovi vylučoval, nyní se nechal slyšet, že pokud to bude nutné, nařídí, aby se v trestním stíhání premiéra Babiše nepokračovalo. Abolici by udělil bez ohledu na to, jak rozhodne nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Zesměšnil bych se, odmítal loni Zeman abolici pro Babiše. Nyní mu ji slíbil. Video: Česká televize/TV Barrandov

Žalobce Jaroslav Šaroch z pražského městského státního zastupitelství na konci srpna rozhodl o zastavení trestního stíhání premiéra Babiše v kauze údajného dotačního podvodu spojeného s Farmou Čapí hnízdo, jeho nadřízený žalobce Martin Erazím pak toto rozhodnutí potvrdil.

Podle Šarochova názoru bylo Babišovo jednání účelové, nicméně nebylo trestným činem. Nejvyšší státní zástupce má nyní tři měsíce na to, aby rozhodl, zda trestní stíhání obnoví, či ne.