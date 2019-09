Abolicí pro Babiše bych se zesměšnil, tvrdil ještě loni Zeman

Prezident však neřekl, že by v takovém případě abolici neudělil, ale že by s tímto krokem váhal. „Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pokud by to bylo nutné, pak bych k tomuto kroku sáhl,“ prohlásil Zeman ve čtvrteční debatě.