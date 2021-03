Smejkal: Jestli chceme otevřít školy, musíme si odpustit pomlázku

„Pokud to dopadne dobře a nezpackáme to (velikonoční svátky), zasazujeme se o to, aby byly první otevřeny školy. Největší dopad bude na mladé generaci, která nechodila do školy. To se nedá vyčíslit penězi,“ řekl Smejkal.

„Jestli to bude stát to, že firmy budou maximálně testovat a bude se to i kontrolovat a vynucovat, tak je to přece malá cena za to, abychom již pustili děti do školy,“ doplnil epidemiolog.

Školy jsou v současnosti kvůli epidemii covidu-19 zavřené a děti se učí na dálku. Výjimkou jsou školy vyčleněné pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí.

Podle Smejkala bychom se proto měli o velikonočních svátcích ponaučit z těch vánočních, kdy se lidé setkávali a epidemická čísla poté narostla.

Opakovat by se proto měl naopak scénář z loňských Velikonoc, kdy lidé zůstávali na začátku jarní vlny převážně doma. „Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že by se všichni rozjeli někam na pomlázky. To si budeme muset tenhle rok odpustit,“ uvedl.

Větší sankce za porušení opatření?

Dále připustil, že oproti světu permanentně zaostáváme o tři až čtyři měsíce, a to i ve způsobech testování a trasování. „Zpoždění jsme měli i při detekování mutací,“ podotkl Smejkal.

Z toho důvodu, je teď podle něj důležité, abychom se připravili na inteligentní řízení epidemie. „Souvisí to i s vymáháním opatření. Tady si z toho lidé dělali legraci. Sankce jsou ve světě, když třeba nenosíte roušku, daleko větší,“ pokračoval.

Z jeho vyjádření bylo přitom také patrné, že by se pokuty za nedodržování opatření mohly i zde zvyšovat. „Musíme na tu epidemii útočit ze všech stran. Není to jen o tom, že zavřeme a otevřeme,“ upozorňoval.

O termínu zahájení návratu dětí do škol znovu mluvil i ministr školství Robert Plaga (za ANO). V sobotu uvedl, že věří, že by mohli první žáci vrátit 12. dubna.