Slušný a osobitý, vzpomínají na Kuberu politici

„Téhle šokující zprávě jsem nechtěl věřit. Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé jeho rodině,” uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).