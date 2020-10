Šlo o vyjádření v emocích, řekla k urážce premiéra Maláčová

„Šlo o vyjádření v emocích. Když máte velkou zodpovědnost, tak to bez nich prostě nejde, nejsem robot,“ napsala Novinkám v SMS Maláčová.

Maláčová se o premiérovi nelichotivě vyjádřila po pořizování rozhovoru s Českou televizí, když si myslela, že jsou kamery vypnuté. „To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím,“ prohlásila.