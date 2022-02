Šlo o minuty. Spor o zpoždění letu Smartwings rozsekl Ústavní soud

Spor se týkal letu z Prahy do Londýna z března 2019. Podle tvrzení cestujícího bylo zpoždění tři hodiny a 13 minut, což by zakládalo nárok na odškodné ve výši 250 eur (6 tisíc Kč). Dopravce se však vytasil se svým vlastním záznamem o letu, podle něhož bylo zpoždění jen dvě hodiny a 55 minut. Soudy uvěřily dopravci, přestože cestující předkládal několik důkazů opatřených z různých zdrojů, které nezávisle na sobě jeho údaje potvrzovaly.

Podle ÚS se tak justice dopustila chyby. Senát se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem upozornil, že pokud by se měl za jediný přijatelný důkaz brát záznam o letu, který zpracovává sám přepravce, jenž může s údaji volně disponovat dle svých zájmů, ztratila by ochrana cestujících smysl.

„Cestující by v takovém případě neměli ve sporu s provozujícím leteckým dopravcem fakticky žádnou možnost prokázat délku zpoždění letu, neboť i pokud by svá tvrzení ohledně délky zpoždění letu prokazovali jakýmikoliv prostředky, například právě výpisy o letech z různých zdrojů, informacemi z letišť či od řízení letového provozu či svědeckými výpověďmi, byla by pro zjištění délky zpoždění letu rozhodující toliko informace v záznamu o provedení letu vyhotoveného leteckým dopravcem, a to bez ohledu na její správnost,“ prohlásil Uhlíř.