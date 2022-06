Slepičák je nevyzpytatelný. Co zaznělo, když dělili peníze

Významným prostředníkem při předávání peněz měl být také obviněný podnikatel Zakaría Nemrah či Redlův osobní řidič a asistent Ivo Pitrman. Hlubučka, Redla i Nemraha soud včera poslal do vyšetřovací vazby. „To je Slepičák, jo? 104, myslím, je to,“ instruuje podle policie Redl na schůzce letos 26. května Nemraha, který má předat peníze Hlubučkovi. Detektivům se přitom nepovedlo zjistit, za co přesně byla odměna vyplácena.

Z policejního dokumentu také vyplývá, že Redl s Kosem diskutovali o tom, že by Hlubučkovi nepřiznávali skutečnou výši výnosů, a to z obavy o jeho „finanční neukojitelnost“.

Gazdík: Popírám, že by Redl zasahoval do rozhodování mého či STAN

„Mám strach, že když půjdeme za Slepicí na férovku jako píčusi…, že to stáhne na sebe všechno, víš, nebo mu zase zablikají očička a on se, vole, úplně zblázní… On je absolutně nevyzpytatelný, vole,“ zaznamenali policisté Redlova slova ke Kosovi. Policejní dokument nicméně nezaznamenává žádné setkání, které by dokládalo, že Hlubuček skutečně peníze převzal. Na totéž upozornil v médiích i jeho advokát Lukáš Trojan.