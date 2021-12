Skupina senátorů napadne u Ústavního soudu vyhlášku o povinném očkování vybraných skupin

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před Vánocemi oznámil, že předloží do poloviny února vládě novelu očkovací vyhlášky, která již nebude zahrnovat povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Přesné znění podle něj bude záležet i na datech o variantě viru omikron. Válek považuje také za nutné sladit postup při očkování členů vybraných profesních skupiny skupin s WHO, kdy by podle něj mohli být očkovaní na základě testu protilátek. „Dovedu si představit, pokud omicron totálně nezmění pravidla, tak že pak takto budeme postupovat,“ řekl ministr.