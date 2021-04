Školy zůstávají stále zavřené, vláda ale zvažuje otevření obchodů

Ačkoliv se ale všechny děti do škol stále nevrátily, vláda už zvažuje otevření obchodů.

Žáci prvního stupně základních škol se vrátily do lavic v týdenních rotacích v pondělí 12. dubna. Další rozvolnění tehdy vláda avizovala se čtrnáctidenním rozstupem, protože současná epidemická situace je stále křehká a hrozí opět zrychlování šíření epidemie.

V pondělí 26. dubna by se měly vrátit všechny děti taktéž do mateřských škol, kam dosud mohli pouze předškoláci. Otevřou se také dětské skupiny a lesní školky. To se ale ještě nestalo a kabinet a ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) už mluví o otevírání obchodů.